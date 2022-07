V ponedeljek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu in severu Slovenije, kjer popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je še velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. V sredo bo sončno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad Balkan. Nad Alpami pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, več spremenljive oblačnosti bo v Alpah.

V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo v krajih severno in vzhodno od nas krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena ugoden in spodbuden.