Pet odstotkov vprašanih je krivdo za to pripisalo trenutnim razmeram na britanskih letališčih, kjer je v zadnjih mesecih prihajalo do velikih zamud. Dva od treh anketirancev sta zatrdila, da jim v zadnjih 12 mesecih niso zvišali plače. »Glede na kaotično stanje v panogi, ni presenečenje, da toliko letaliških delavcev razmišlja o odhodu. Poskusi, da bi stvari spremenili, so bili doslej neuspešni. Glede na to, da je pred nami vrhunec sezone, je treba nujno ukrepati. Na podlagi naših podatkov bi lahko razmere izboljšali, če bi zvišali ravni plač in ugodnosti,« je povedal izvršni direktor CV-Library Lee Biggins.