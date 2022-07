Med smrtnimi žrtvami je najmanj šest otrok, med katerimi je četverica bratov in sester, je povedal Beshear. Zaenkrat po njegovih besedah še ni jasno, koliko ljudi je pogrešanih, niti kolikšen je obseg škode, saj nekaterih območij zaradi poškodovanih cest še niso dosegli. »Tam zunaj je še vedno veliko ljudi, še veliko je pogrešanih. Naredili bomo vse, kar lahko, da jih najdemo,« je dejal po poročanju BBC in opozoril, da bi jih lahko iskali še več tednov.

Območje je že v preteklosti utrpelo poplave, a nikoli v tolikšnem obsegu, je ocenil Beshear. Potem ko si je škodo ogledal iz zraka, je zatrdil, da so »daleč najhujše«, kar jih je sam kdaj videl. Na nekaterih predelih je v 24 urah padlo več kot 20 centimetrov dežja. Najhuje prizadeta sta okraja Perry in Knot, nekaj poplav pa je prizadelo tudi sosednji zvezni državi Virginija in Zahodna Virginija.

Poplave so številne ceste spremenile v reke, nekatere hiše na nižje ležečih predelih pa so bile skoraj v celoti pod vodo, iznad gladine so bile vidne le njihove strehe. Poplave so povzročile plazove, zaradi katerih je sedaj več cest neprevoznih. Reševalci so ljudi s poplavljenega območja reševali s čolni in helikopterji.

Reke na območju naj bi šele ta konec tedna dosegle najvišjo gladino, medtem ko so naslednji teden napovedane nove padavine. Na prizadetih območjih že sicer vlada precejšnja revščina, sedaj pa je več kot 30.000 ljudi ostalo tudi brez elektrike. Poplave na vzhodu Kentuckyja so zadnje v nizu ekstremnih vremenskih dogodkov, ki jih znanstveniki pripisujejo podnebnim spremembam.

Zvezno državo so pred tem decembra lani prizadeli uničujoči tornadi, ki so terjali okrog 70 življenj. Predsednik ZDA Joe Biden je v Kentuckyju zaradi poplav razglasil veliko naravno nesrečo, kar bo državi in lokalnim skupnostim prineslo zvezno pomoč pri reševanju in okrevanju.