Danes do 19. ure na straži ostaja 60 gasilcev ljubljanske regije, nato pa bodo nočno izmeno zmanjšali na deset gasilcev. Prav tako naj bi deset gasilcev štela tudi nedeljska dnevna in nočna izmena, je pojasnil vodja intervencije Simon Vendramin.

Gasilce drugih regij bodo danes zvečer poslali domov, na požarišču bodo ostali in se izmenjevali gasilci severnoprimorske in gasilci obalno-kraške regije. "Da razbremenimo gasilce lokalnega gasilskega društva in okoliških društev, ki so bili v tem času najbolj obremenjeni," je pojasnil Vendramin.

V ponedeljek dopoldne bodo po njegovih napovedih opravili oceno stanja in pripravili nadaljnji načrt varovanja in nadziranja požarišč. Na italijanski strani bodo stražo opravljali italijanski gasilci, pripadniki gozdne straže in civilne zaščite, pomoč slovenskih gasilcev trenutno ni potrebna. Na požariščih je danes padlo le okoli liter in pol dežja na kvadratni meter. Temperature so znova visoke, sonce je že skoraj posušilo ves dež, ki je padel ponoči, so sporočili iz štaba.

Kot sta še zapisala tiskovna predstavnika štaba civilne zaščite za severno Primorsko Ervin Čurlič in štaba CZ za Notranjsko Danijel Cek, so domačini iz Kostanjevice na Krasu v znak zahvale na vaškem trgu danes razobesili majice večine prostovoljnih društev in pripadnikov drugih služb, ki so se borili z ognjem in njegovimi posledicami.