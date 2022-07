Josh Adams, visok je 1,88 m, je minulo sezono preživel v Avstraliji, sezono poprej je bil član italijanskega Virtusa iz Bologne, s katerim je osvojil tudi naslov italijanskega državnega prvaka. Adams ima izkušnje tudi z igranjem v elitni evroligi, v kateri je nastopal v dresu turškega Anadolu Efesa.

Svojo univerzitetno pot je preživel na univerzi Wyoming. Leta 2016 ni bil izbran na naboru lige NBA in je poletje preživel v dresu Denver Nuggets, nato pa konec julija podpisal pogodbo z ruskim klubom Avtodor Saratov. Po sezoni igranja v Rusiji ga je kariera vodila v turški Anadolu Efes, kjer je zaigral v evroligi, a v Efesu ostal le do januarja 2018, ko se je preselil v Bešiktaš in tam dokončal sezono.

Sledila je selitev na Kitajsko k ekipi Shanxi Brave Dragons, v januarju 2019 pa se je preselil v razvojno Ligo NBA k moštvu Raptors 905. Poleti istega leta je podpisal pogodbo z Unicajo iz Malage, kjer je v španskem državnem prvenstvu dosegal 12,9 točke, 2,2 skoke in 2,2 asistence na obračun, nato pa se je pred začetkom sezone 2020/21 preselil v italijanski Virtus Segafredo Bologno. Po eni sezoni igranja v Bologni, kjer je osvojil tudi naslov italijanskega državnega prvaka, se je pred začetkom minule sezone pridružil avstralski ekipi Tasmania JackJumpers.

»Zadovoljni smo, da se nam bo Josh v novi sezoni pridružil v Ljubljani. Josh je igralec, ki ima željo po napredovanju in dokazovanju, hkrati pa se pozna z večino ekipe, zato menimo, da se bo zelo dobro in hitro vklopil v naše moštvo. Verjamemo, da nam bo v veliko pomoč pri doseganju vseh ciljev, ki si jih bomo zadali za novo tekmovalno sezono,« je ob podpisu pogodbe z Adamsom povedal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.