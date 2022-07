Na smrt zdravnice se je med drugim že odzval avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch, ki je zgrožen. "Grožnje s smrtjo proti njej in njenim zaposlenim so bile brutalna realnost. Za takšno sovraštvo proti ljudem ni opravičila. To sovraštvo se mora končno končati," je zapisal na Twitterju.

Zdravnica Lisa-Maria Kellermayr je ordinacijo junija zaprla, potem ko je več mesecev prejemala grozilna pisma nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 in drugih ukrepov za zajezitev pandemije. V enem od njih je avtor zapisal, da bo prišel v njeno ordinacijo ter mučil in pobil njo in njene sodelavce.

Kot je zdravnica sama pojasnila na svoji spletni strani, ni mogla več kriti visokih stroškov varovanja. Čeprav je imela policijsko zaščito, je namreč iz lastnega žepa za dodatne varnostne ukrepe odštela še slabih 100.000 evrov.

Na tožilstvu so danes zatrdili, da bo policija še naprej iskala odgovorne za grozilna pisma.

V Avstriji je protikoronskim ukrepom nasprotovala le ena parlamentarna stranka, in sicer svobodnjaki (FPÖ). Sedanja vlada, ki jo se sestavljajo ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni, je medtem večino zajezitvenih ukrepov že odpravila. Obvezno cepljenje je odpravila, od 1. avgusta pa v severni sosedi celo ne bo več obvezna samoizolacija ob okužbi z novim koronavirusom.