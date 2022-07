Po navedbah lokalne tiskovne agencije Demirören, ki jih je povzela dpa, so evakuirali najmanj tri hotele in 13 hiš v mestu v pokrajini Mugla.

Doslej najobsežnejši letošnji požar v Turčiji je sicer divjal junija, tudi takrat pa je bil prizadeto mesto Marmaris. Požar je takrat zaradi močnega vetra in pomanjkanja padavin na območju pustošil več dni, preden so ga gasilci, letala in helikopterji pogasili. Zaradi požara so morali odrediti evakuacijo ljudi na območju, uničenih pa je bilo več kot 3000 hektarjev zemljišč.

Tudi lani je Turčijo prizadelo več sto gozdnih požarov, ki so največje opustošenje povzročili zlasti v regijah ob Sredozemskem morju, navaja turški časnik Daily Sabah.