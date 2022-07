Potem ko se je v četrtek vseh šest slovenskih kajakašev in kajakašic na divjih vodah uvrstilo v polfinale svetovnega prvenstva v slalomu v Augsburgu, je včeraj v kanuju to uspelo Benjaminu Savšku, Luku Božiču, Anžetu Berčiču in Evi Alini Hočevar. Najboljši vtis je zapustil Benjamin Savšek, ki se je edini iz slovenske šesterice v polfinale uvrstil s prvo vožnjo, v kateri je imel drugi dosežek in tako potrdil, da je obdržal odlično formo iz prvega dela sezone. Boljši je bil le olimpijski prvak iz Ria de Janeira 2016, Francoz Denis Gargaud Chanut.

»Zadovoljen sem z vožnjo, ki je bila dobra in tekoča. Vesel sem, da se bom v nedeljo potegoval za najvišja mesta. Ker bo postavitev proge drugačna, bo to povsem nova tekma. Zavedam se, da imam lepe možnosti za vrhunski rezultat. Čim manj se bom skušal obremenjevati s tem, da bom v polfinalu startal predzadnji. Misli bom usmeril predvsem v to, da naredim vožnjo, kakršne sem sposoben,« je povedal Benjamin Savšek, ki na svetovni lestvici zaseda prvo mesto. Letos je že osvojil naslov evropskega prvaka. Pravo dramo sta doživljala preostala kanuista Luka Božič in Anže Berčič, ki se v prvi vožnji nista uvrstila med najboljših 20. Ko je Božič zapeljal v cilj, je semafor pokazal 12. mesto, vendar sodniki so po pregledu posnetka ugotovili, da so mu neupravičeno dosodili en dotik vrat in ga naknadno uvrstili na osmo mesto. Anže Berčič je nastop v finalu ujel za las, saj je imel deseti čas druge vožnje in kanček sreče, da se je uvrstil med 30 polfinalistov.

Vse tri slovenske kanuistke so bile v prvi vožnji prepočasne, da bi se uvrstile v polfinale, saj nobena ni bila niti blizu uvrstitvi med prvih 20. Popravni izpit je s tretjim časom opravila le Eva Alina Hočevar, najbolj obremenjena slovenska reprezentantka, saj tekmuje v kajaku in kanuju. »Ker sem naredila napako, sem morala nastopiti dvakrat. V drugi vožnji sem bila zbrana in odločna ter prikazala eno mojih najlepših voženj v letošnji sezoni,« je pojasnila Eva Alina Hočevar. Lea Novak je z 11. mestom v drugi vožnji za pol sekunde ostala brez polfinala. Alja Kozorog, ki je bila v prvi vožnji s 26. mestom najboljša Slovenka, je naredila veliko napako in izpustila vrata.

Danes bo polfinale (ob 9.uri) in finale (ob 12. uri) v kajaku s šestimi Slovenci in Slovenkami ter kvalifikacije v ekstremnem slalomu (ob 15.50). Jutri bodo sklenili prvenstvo s polfinalom (ob 9. uri) in finalom (ob 11.35) v kanuju ter sklepnimi boji v ekstremnem slalomu (ob 16. uri).