Delo na takšnem plovilu zahteva veliko garanja in potrpežljivosti, a prinaša tudi visoke napitnine. Najvišja, ki jo je dobila Martina, je bila 10.000 evrov v gotovini, velikokrat pa prejme tudi darila. »Včasih si gosti res zaželijo stvari, ki si jih ne morete zamisliti,« je za Daily Mail dejala Martina in za primer navedla gosta, ki je zahteval jajca kokoši, ki jedo izključno črve, ker je v njih maksimalna količina proteinov.

Hrvatica pravi, da delo na luksuzni jahti zahteva strogo disciplino in veliko čiščenja. »Čistimo stvari, ki so že čiste. Moj delovni dan traja najmanj 16 ur. Običajno se prebudimo okoli 6.30 zjutraj in moramo do 7.30 pripraviti zajtrk. Ta včasih traja do 11. ure, nato pa počistimo mizo in pripravimo kosilo, ki je običajno med 13. in 15. uro. Po kosilu morda ukrademo nekaj prostega časa, ko gosti plavajo, a najpogosteje se vedno najde delo, od polnjenja hladilnika do čiščenja prstnih odtisov gostov, organizacije pranja perila in podobno. Kasneje gremo s kuharskim mojstrom čez jedilnik in vedno pustimo prostor za mogoče posebne zahteve,« je opisala delovni dan. Ob 18. uri se vsi preoblečejo v večerne uniforme in začno streči koktajle ter se pripravljati za večerjo, ki se pogosto spremeni v zabavo do zgodnjih jutranjih ur.