Nakit in gotovina so bili po poročanju medijev vredni 29,4 milijona evrov, doslej pa so ulovili tri italijanske tatove, medtem ko je četrti, Srb Daniel Vuković, še vedno na svobodi.

Tamara Ecclestone je na instagramu objavila, da bo za nagrado dala 25 odstotkov vrednosti vsega, kar bo policija našla na podlagi prejetih informacij. »Dovolj dolgo sem čakala, da mi vrnejo ukradene stvari po konvencionalni poti. Do danes niso našli ničesar razen enega para uhanov, ki so bile na ušesih Marije Mešter,« je napisala in dodala, da so pristojni organi opravili odlično delo, a imajo zvezane roke, ko gre za Srbijo. »Zdaj bom storila to, kar sem želela storiti že od samega začetka, in to v stilu filma Mela Gibsona Odkupnina. Rade volje bom plačala nagrado za vrnitev moje ali Jayeve ukradene lastnine ter za ulov in kazenski pregon Daniela Vukovića,« je dejala in sklenila: »Misel na te odvratne ljudi, ki stikajo po vsaki sobi v moji hiši, vpadajo v moj dom, se dotikajo mojih stvari, kradejo nekatere od meni najdragocenejših predmetov, pomeni, da v svoji hiši nikoli več ne bom imela istega občutka varnosti, kot sem ga imela nekoč.«