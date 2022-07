Mossova je v intervjuju pojasnila tudi, zakaj je v sodni bitki Johnnyja Deppa proti Amber Heard pričala v korist Deppa. »Poznam resnico o Johnnyju. Nikoli me ni porinil po stopnicah. Morala sem povedati resnico,« je dejala. Kate Moss se je z manekenstvom začela ukvarjati pri 14 letih, ko je na letalu do nje pristopil lastnik modne agencije Storm. Ponudbe za delo so začele deževati, potem ko se je pri 16 letih na plaži v Sussexu fotografirala zgoraj brez za revijo The Face. Med njimi je bilo tudi povabilo Calvina Kleina za kampanjo spodnjega perila, v kateri je sodeloval Mark Wahlberg in na katero ima slabe spomine, saj se je med snemanjem počutila objektivizirano, ranljivo in preplašeno, kar naj bi Calvin Klein oboževal. V intervjuju je britanska manekenka zatrdila tudi, da nikoli ni bila anoreksična in da nikoli ni uživala heroina: »Bila sem žrtveno jagnje za probleme veliko ljudi. Bila sem suha, ker me na snemanjih in modnih revijah niso hranili in ker sem bila vedno suha.«