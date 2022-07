Anglija prvič ali Nemčija devetič na vrhu Evrope – to je glavno vprašanje pred zadnjim dejanjem 13. Eura v zgodovini. Le štiri države se lahko pohvalijo z evropsko lovoriko, pri čemer je rekorderka Nemčija z osmimi naslovi, Norvežanke so slavile dvakrat, Švedinje in Nizozemke po enkrat. Nemke so svojevrstne rekorderke tudi po tem, da so osemkrat igrale v finalu in nikoli niso izgubile. Štirikrat so bile njihove žrtve Norvežanke (1989, 1991, 2005, 2013), dvakrat Švedinje (1995, 2001) ter po enkrat Italijanke (1997) in Angležinje (2009). Letošnje gostiteljice so v finalu zaigrale le dvakrat in obakrat izgubile: na prvem EP 1984 so klonile po 11-metrovkah proti Švedski s 3:4, na Finskem 2009 pa so jih povozile Nemke s 6:2.

Oboje prejele le po en gol

Na letošnjem tekmovanju, dolgem kar 26 dni, ki bi moralo biti od 7. julija do 1. avgusta lani, a so ga preložili zaradi pandemije koronavirus, sta finalistki na dosedanjih petih tekmah po petkrat zmagali. Angležinje so na poti do finala v skupinskem delu premagale Avstrijo (1:0), Norveško (8:0) in Severno Irsko (5:0), v četrtfinalu Španijo po podaljških z 2:1, v polfinalu pa Švedsko s 4:0. Njihove finalne tekmice Nemke so v skupinskem delu nadigrale Dansko (4:0), Španijo (2:0) in Finsko (3:0), v izločilnih bojih pa Avstrijo (2:0) in Francijo (2:1). Obe reprezentanci sta imeli najtrdnejši obrambi, saj sta na skupno prejeli le po en gol, a v napadu so bile učinkovitejše gostiteljice, ki so zadele 20-krat, Nemčija 13-krat. Nasploh je na letošnjem Euru na 30 tekmah padlo 92 golov, kar je 3,07 gola na dvoboj, gledalcev pa se je na desetih stadionih v osmih mestih – skupna zmogljivost 340.657 – že do finala zbralo 487.673 oziroma v povprečju 16.256 na tekmo. Le za primerjavo: na zadnjem Euru 2017 na Nizozemskem so za celotno tekmovanje prodali le 240.000 vstopnic.

Nizozemka Sarine Wiegman, ki je kot selektorica svoje domovine na zadnjem EP 2017 pred domačimi gledalci osvojila prvo zlato kolajno, je septembra lani prevzela Anglijo, s katero doslej ni doživela še niti enega poraza ob neverjetni razliki v golih 104:4. »Že pred prvenstvom sem dejala, da bo ponovitev uspeha z Nizozemsko zelo težka naloga. A zdaj smo prišle v finale, pred vrata raja, in upam, da bomo prestopile njegov prag. Imamo prednost domačega igrišča, toda po drugi strani to prinaša tudi večji prishološki pritisk. Vendar so moje igralke na petih tekmah dokazale, da se znajo odlično kosati tudi s takšnim bremenom,« pravi 52-letna Sarine Wiegman, ki je kot reprezentantka Nizozemske med letoma 1987 in 2001 zbrala 104 nastope in dosegla tri gole, Anglijo pa želi po dveh srebrnih in bronastih kolajnah jutri pripeljati do premiernega zlata.

Boj tudi za zlati čevelj

Prav Wiegmanova – lani je podpisala štiriletno pogodbo z angleško zvezo in na selektorskem položaju nasledila Phila Nevilla – je pred petimi letimi na Nizozemskem prekinila kar 22-letno dominacijo Nemčije, ki je med letoma 1995 in 2013 šestkrat zapored postala prvakinja Evrope. Pred tremi leti je Nemke prevzela zdaj 54-letna Martina Voss-Tecklenburg, ki ima statistično sicer boljšo igralsko reprezentančno kariero (125 tekem, 27 golov), kot selektorica pa šele prvo priložnost postati najboljša v Evropi. »Čaka nas finale vseh finalov, spektakel na vrhunski ravni, saj se bosta pomerili trenutno zagotovo najboljši reprezentanci v Evropi. Vsaka ima v igri tako dobre kot slabe strani, odločale pa bodo malenkosti. Upam, da se bo tehtnica na koncu vendarle nagnila na našo stran,« se nadeja Martina Voss-Tecklenburg, med letoma 2012 in 2018 tudi selektorica Švice.

V senci finalnega dvoboja (na dosedanjih 27 medsebojnih tekmah 21 zmag Nemk, le dve Angležinj in štirje remiji) na Wembleyju, kjer bo s 87.200 gledalci padel tudi komaj štiri tedne star rekord po številu gledalcev v zgodovini ženskih EP (68.871 na Old Traffordu v Manchestru na otvoritveni tekmi letošnjega Eura med Anglijo in Avstrijo), bo tudi obračun za najboljšo strelko tekmovanja. Za zlati čevelj se bosta borili 27-letna Angležinja Beth Mead in štiri leta starejša Nemka Alexandra Popp, ki sta na petih tekmah dosegli po šest golov in sta že pred velikim finalom izenačili dosežek Poppove rojakinje Inke Grings, ki je na Finskem 2009 prav tako dosegla šest golov, od tega dva v finalu proti Angliji. Meadova, zadnjih pet sezon igralka londonskega Arsenala, je na treh tekmah v skupinskem delu zabila pet golov (vključno s »hat-trickom« proti Norveški), v četrtfinalu proti Španiji ni zadela, v polfinalu pa je prispevala gol za skalp Švedinj. Popova, od leta 2012 članica nemškega Wolfsburga, ki se je vrnila na igrišča marca po desetmesečni odsotnosti zaradi operacije in rehabilitacije kolena, je na prvih štirih tekmah vsakič dosegla po gol, v polfinalu proti Franciji pa kar dva in tako postala prva v 38-letni zgodovini zgodovini evropskih prvenstev, ki je zabila na petih zaporednih tekmah.

*** 660.000 € bo samo za zmago v finalu EP 2022 dobil evropski prvak, poraženec pa 420.000. Skupni nagradni sklad znaša 16 milijonov evrov, kar je dvakrat več od tistega na zadnjem tekmovanju na Nizozemskem 2017.