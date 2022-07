#portret Darko Muženič, Direktor nacionalnega preiskovalnega urada

Dvakratni povratnik Darko Muženič je kariero v policiji začel že konec devetdesetih let, vmes pa kriminalistične vrste zapustil. Njegovemu odhodu je botrovala predvsem kalvarija na sojenju koprskemu županu Borisu Popoviču, na katerem je obramba z vsemi topovi napadla preiskovalce, Muženič pa je zaradi zaveze molčečnosti glede policijske metodike dela očitke težko zavračal. Drugič policije sicer ni zapustil, se je pa moral posloviti od vodenja nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in končal v “kazenskem odredu” v Tacnu. Obakrat se je odbil od tal in vrnil.