Napenjanje mišic ob Tajvanu

Kot da ZDA in Kitajska, gospodarski in ideološki konkurentki, strateški tekmici ter največji ekonomski sili ne bi imeli dovolj dvostranskih in mednarodnih izzivov, se jima je zgodilo še vprašanje obiska predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu. In zgodilo se jima je nepričakovano, očitno ko je bil pogovor Xi Jinpinga in Joeja Bidna po telefonu že dogovorjen, potem pa, nepresenetljivo, pobralo večino pozornosti. Več kot dveurni telefonski klic napetosti očitno ni zmanjšal, vsaj če je soditi po odločitvi Pekinga, da v javni povzetek vsebine pogovora vključi Xijevo opozorilo Ameriki v zvezi s Tajvanom, naj se »ne igra z ognjem, sicer se bo opekla«. Seveda je povsod prišlo na naslovnice. In četudi je v njem nekaj doslednosti, saj je podobno opozorilu po pogovoru predsednikov novembra lani, obema stranema zmanjšuje manevrski prostor za korak nazaj.