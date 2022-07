Če še morda ne veste, zakaj je Golob na volitvah zmagal in kakšni so njegovi »pravi« nameni, vam takoj postrežejo z lažmi. S preslikavo svojega lastnega početja: »Mediji, večina od njih, so krivi, ker so s svojimi obtožbami (blatenjem in razbijanjem Janševe vlade) zavedli ljudi, da so izvolili sedanjo levičarsko koalicijo. (Mediji očitno niso »krivi« samo za slabo spopadanje s covidom, za odpor do cepiv in za premajhen slavospev Janši.) In nakladajo naprej: »Ta koalicija poskuša z izrednimi nedemokratičnimi sredstvi dobiti popoln nadzor nad družbo (nadzor nad nacionalno RTV, zamenjava številnih sposobnih javnih uslužbencev, politična podreditev policije, pritiski na sodstvo), in uvesti t. i. mehki totalitarizem.« Še dobro, da jim verjamejo samo zaslepljeni, resnica je čisto drugačna. Nihče nas ni zavedel, po dveh letih uničevanja države smo odločno zahtevali vrnitev demokracije, zakonitosti in strokovnosti, ki jih je Janša teptal, umik politike iz policije, tožilstva, sodstva in iz nacionalne RTV. Golob je dal obljube in njegova vlada jih, kljub vedno novim in novim oviram desnice, že izvršuje.

Z lažnivimi, žaljivimi pa tudi z rasistično obarvanimi obtožbami ji opozicija hoče zmanjšati kredibilnost. Neskončno ponavljajo, kako se ji niža priljubljenost in prerokujejo, da bo kmalu padla: »Verjemite, da je vsem, ki so vas volili, zdajle že hudo žal …« Vladnim predstavnikom zanikajo delavnost, strokovnost, dobronamernost, celo človečnost. »Golobova vlada ne zna vladati, je nesposobna in nič ne dela. Ne mara otrok, ker ukinja zavod za demografijo (njegov največji domet je bil »večanje« rodnosti z lepljenjem plakatov nosečnic). Ne mara starejših, ker zamika zakon o dolgotrajni oskrbi, brigajo pa jih samo nevladniki. Je protislovenska, ker bi tujcem dala vse, podira jim celo rezilno žico.

Desnica noče sprejeti, da je njihov zakon o dolgotrajni oskrbi slab, da vodi v privatizacijo, da ga vsi deležniki – stanovske ter strokovne organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi in delajo za starejše – ocenjujejo tudi kot neuresničljivega in da se bo jeseni oskrbnina v domovih brez takojšnjih sprememb povečala skoraj za četrtino. Zanje niso argumenti, da je potreben čas, da se zakon vsebinsko popravi. Pravi razlog zamika za sovražnega, žaljivega in nekonstruktivnega poslanca, enega od mnogih v SDS, je »preusmeritev denarja v paravojaške enote – v nevladne organizacije, tiste, ki so utemeljene na kulturnem marksizmu.« »Nevladne organizacije se bodo tako napajale iz proračunskih sredstev, kot plačilo za nezakonito kampanjo, ki so vam jo vodili v mesecih marcu in aprilu,« doda njegov kolega.

Že ves čas se spravljajo na nevladnike, seveda so izjema njihovi goreči podporniki, recimo Hojsovi biseri, oboroženi z nacistično ideologijo in še s čim. Ali iz zavoda Božji otroci, ki mučijo nosečnice pred porodnišnico. Ali pa privilegiranci bivšega ministra Ciglerja Kralja iz Zavoda iskreni. Niti požar na Krasu jih ni oviral pred obračunavanjem. Medtem ko so se naši in tuji gasilci, velika zahvala jim, s pomočjo domačinov pa s podporo predsednika vlade in nekaterih ministrov mučili z ognjenimi zublji, je Janša s svojimi rajal v Lepeni. Lizal si je rane s samohvalo in zlival gnojnico po uspelem referendumu o vodah, češ »njegove posledice čutimo v najbolj drastičnih oblikah«. Kako bi lahko zavrnjeni zakon pomagal, ve samo on. Priročno je pač lepiti negativna čustva na nevladnike, pri omenjenem referendumu konkretno na 8. marec. Sicer pa so krivi za vse, tudi da je zmanjkalo denarja za nakup letala za gašenje.

Pa bi ga lahko bilo dovolj. Za Toninovo menda hudo preplačano vojaško transportno letalo bi dobili najmanj dve gasilski letali canadair. Za Janševo tridesetletno črpanje in zapravljanje pa gotovo še veliko več.

Polona Jamnik, Bled