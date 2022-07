Prelaganje odgovornosti za hrupne klime

Na ministrstvu za zdravje ne priznavajo odgovornosti za nabavo prehrupnih hladilnih agregatov, nameščenih pod helioportom ljubljanske urgence. Čeprav so poskrbeli za njihovo dobavo in montažo, pravijo, da so bili v strokovno komisijo, ki je vodila javno naročilo, vključeni predstavniki UKC, ki so potrdili tudi projekt za izvedbo.