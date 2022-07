Kako senčna so otroška igrišča

Prenovljeno igrišče v Tivoliju ob ribniku, ki so ga odprli v torek, vsak dan privablja vse več staršev in otrok. V poletnih dneh so posebnega navdušenja deležna vodna igrala, ki so jih načrtovalci z dodatnim zelenjem vključili z mislijo na blaženje posledic podnebnih sprememb. Ob priznavanju domiselnosti in sodobnosti tivolskega igrišča pa nekateri vseeno pogrešajo več sence.