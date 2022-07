Iz pravih las so izdelovali celo nakit

V starem jedru Sevnice so vključno z vso opremo restavrirali znameniti brivski in frizerski salon Kreutz, ki je svoja vrata odprl davnega leta 1900 in deloval več kot sto let. Poleg ohranitve in skrbi za obrtno dediščino želijo z obuditvijo salona v obliki stalne muzejske zbirke popestriti ponudbo starega mestnega jedra ter širšemu občinstvu pokazati, kako so saloni delovali nekoč.