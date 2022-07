V lanski Gallupovi anketi je 62 odstotkov Američanov ocenilo, da v ZDA potrebujejo tretjo veliko stranko, ker da demokrati in republikanci svoje delo opravljajo slabo. V teh številkah naj bi se skrivala politična tržna niša za stranko Naprej (Forward), katere nastanek so v teh dneh napovedali nekdanji člani demokratov in republikancev. »ZDA krvavo potrebujejo novo politično stranko, takšno, ki bo odražala miselnost zmerne, zdravorazumske večine. Današnji zastareli stranki sta tu spodleteli s servilnostjo skrajnim krogom. Zaradi tega se večini Američanov zdi, da niso politično zastopani,« so v napovedi nove stranke v prispevku za Washington Post zapisali njeni trije voditelji.

To so Andrew Yang, poslovnež ter demokratski predsedniški kandidat leta 2020, nekdanja republikanska guvernerka New Jerseyja Christine Todd Whitman in nekdanji republikanski kongresnik s Floride David Jolly. V stranko Naprej so združili svoje tri grupacije, v katerih so zbrani nad republikansko stranko razočarani nekdanji člani ter privrženci Yanga, ki je leta 2021 izstopil iz demokratske stranke in ustanovil gibanje Naprej, ta pa zdaj postaja stranka. Vse tri grupacije imajo skupaj več sto tisoč članov, pravi Yang.

Strank veliko, možnosti malo

V ZDA obstaja kopica strank. Po podatkih Ballotpedie iz decembra lani je 209 takšnih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na volilne glasovnice v vsaj eni zvezni državi. Nacionalni stranki pa sta samo dve, saj le demokrati in republikanci izpolnjujejo takšne pogoje v vseh 50 zveznih državah. Najbližje jim je Libertarna stranka, ki je na glasovnicah zapisana v 33 zveznih državah, v več kot desetih pa samo še dve: Zeleni (17) in Ustavna stranka (12).

Stranka Naprej ima precej večje ambicije. Do konca leta namerava izpolniti pogoje za vpis na glasovnice v 30 zveznih državah, do jeseni 2024, ko bodo predsedniške volitve, pa v vseh petdesetih ter takrat poslati svoje kandidate v volilno tekmo za člane šolskih odborov, mestnih svetov, kongresov zveznih držav, zvezni kongres in za samo Belo hišo, navaja Reuters, ki je prvi poročal o nastanku nove stranke. Yang je agenciji povedal, da bodo imeli začetni proračun pet milijonov dolarjev, da pa jih denar ne skrbi, saj naj bi bilo zanimanje donatorjev veliko. Uradno bodo stranko predstavili septembra v Houstonu, prihodnje leto pa imeli prvo konvencijo.

Za drugačen volilni sistem

Stranka na svoji spletni strani navaja tri prednostne naloge, za katere si bo prizadevala: svobodni ljudje (spoštovanje razlik in svobodne izbire), cvetoče skupnosti (zavzemanje za odprto družbo, varnost ljudi in pošteno, dobro stoječo ekonomijo) ter dinamična demokracija (reforma države, predvsem njenega volilnega sistema). Tu so najbolj konkretni s predlogi o preferenčnih glasovih ter sistemu, ki bi v bistvu pomenil dvokrožni večinski volilni sistem, pa tudi bolj poštenem zarisovanju volilnih okrožij. Ti predlogi imajo jasen cilj: bolj bi odprli vrata kandidatom tretjih strank. Trenutni sistem namreč močno favorizira obe največji. Libertarni stranki, denimo, v petdesetih letih obstoja ni uspelo v Washington poslati niti enega senatorja ali kongresnika.

Zato tudi nad dometom stranke Naprej visi velik vprašaj. Njen član Miles Taylor, uradnik ministrstva za domovinsko varnost pod Trumpom, je za Reuters na vprašanje o tem podal mnenje, da so se časi spremenili. »Tretje stranke so se v preteklosti večinoma pojavljale v razmerah, ko Američani niso iskali alternative. Zdaj pa zgodovinsko veliko ljudi pravi, da si želijo tretjo stranko.« Nekateri demokrati pa so se na napoved nove stranke odzvali z bojaznijo, da bo bolj odžirala glasove demokratom in tako koristila republikancem, ki imajo na papirju bolj zveste volilce. x