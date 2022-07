Nobene histerije, nobenih šesturnih nočnih čakanj sredi belokranjskih polj ob obskurnih mejnih prehodih. Nobenega jamranja prebivalcev istrskih vasi, da se jim na ozkih ulicah zatikajo avtodomi, ki z googlom iščejo obvoze. Še celo pot od Ljubljane do Kopra ali Kranjske Gore se ob konicah podaljša zgolj za uro.

Še dobro, da smo se zmotili. Vroče je še, dežja je bilo minimalno, neskončni zastoji pa so ta konec tedna vendarle prišli tudi na naše ceste. Hvala, Bavarci in Italijani, da ste se končno odpravili na počitnice in nam v deželo prinesli normalno poletno stanje.