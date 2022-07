Motivi Ljubljane, Maribora, Pirana, Žužemberka, Goriških brd, Bleda, Bohinja, Vogla in Soče, ki jih je v fotografski objektiv ujel Matej Kastelic, krasijo nalepke omejene izdaje kozarcev nutelle, ki so naprodaj samo pri nas. Gre za kampanjo Nutella odkriva lepote Slovenije, ki je projekt slovenskega distributerja tega namaza. Podobne marketinške akcije, ki slavijo »bogastva, ki so vsakodnevno okoli nas, le ozreti se moramo naokrog in jih znova odkriti«, so v podjetju Ferrero v tujini izpeljali že večkrat.

Ni znano, ali je tovrstna promocijska akcija kje v tujini že kdaj povzročila nejevoljo in razkol. Pri nas se je zapletlo v Goriških brdih, kjer je nekatere zmotilo, da se njihove kraje povezuje z multinacionalko. Ko je direktorica javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport ZTKMŠ Brda Tina Novak Samec na svojem zasebnem facebook profilu pred dnevi objavila povezavo, ki vodi na spletno stran Ferrerove kampanje, in jo opremila z zapisom Nutella & Brda ter dodala emotikone srčkov, si najbrž ni mislila, da bo zelo kmalu iskala tipko za izbris. Pod objavo so se namreč začeli kopičiti komentarji posameznikov, ki odklanjajo vsakršno idejo iskanja vzporednic med lokalno kulinariko in nutello oziroma produkti, ki jih prodaja Ferrero. Še posebej nezadovoljni so v društvu To je Medana, kjer so kozarce nutelle s fotografijami slovenskih turističnih biserov označili za »poceni populistično akcijo«, umestitev podobe njihove pokrajine na etikete kozarcev sladkega lešnikovega namaza pa za »popoln odmik od pozicioniranja Goriških brd kot zelene, butične destinacije z izstopajočim vinskim in enogastronomskim turizmom, ki ga dolga leta kreirajo predvsem briški gostinci, vinarji in ostali turistični akterji«. Kar nekaj uporabnikov je društvu prikimalo in gnev ob Ferrerovi uporabi fotografije briških vinogradov izlilo v komentarjih na facebooku. Veliko zapisov je vključevalo vzklike »Sramota!« in »Razprodaja!«, nekateri pa so v bolj spravljivem tonu ugotavljali, da je »nutella, hočemo ali ne, svetovno znana znamka in Brda niso samo vino …«.

Pričkanje je nato šlo tako daleč, da so na spletni strani občine Brda objavili pojasnilo, v katerem so se odzvali na očitke, da so uporabo fotografije dovolili na občini in v ZTKMŠ Brda. Najprej so razložili, da gre za akcijo, ki jo je samostojno izpeljal slovenski distributer in s katero nima občina prav nič. »Tako občina kot ZTKMŠ Brda o vključenosti Goriških brd v promocijsko akcijo nista bila obveščena in nista dala nobene odobritve,« so zapisali. Opomnili so, da obstaja še osem drugih etiket, na katerih so fotografije destinacij, ki se prav tako kot Brda promovirajo kot »zelene in butične«. »Da se destinacija Brda promovira kot 'lepota Slovenije', vsekakor ne jemljemo kot 'popoln odmik od pozicioniranja Goriških brd kot zelene, butične destinacije z izstopajočim vinskim in enogastronomskim turizmom', ampak kot kanal promocije,« so še izrazili nestrinjanje z društvom To je Medana. V slednjem so občino in turistični zavod še pozvali, naj že predstavita in sprejmeta strategijo razvoja turizma. Dobili so odgovor, da bo nova strategija turizma sprejeta jeseni.