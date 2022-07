Primer je poleti 2019 poskrbel za val ogorčenja ne le na območju Zadra, ampak po vsej Hrvaški.

Policija je takrat kazensko ovadila sedem fantov, starih od 17 do 20 let, ker so v letu pred tem večkrat skupinsko posilili mladoletno dekle. Dekle so prvič posilili, ko je imelo 15 let, posilstvo pa so posneli z mobilnim telefonom in nato posnetek uporabili, da so jo izsiljevali za nadaljnje spolne odnose. Grozili so ji namreč, da bodo posnetke predvajali njenim staršem in prijateljem.

Vsi po vrsti so bili sinovi vplivnih staršev. Eden od njih je medtem umrl v prometni nesreči, ostalih šest pa je sodišče danes spoznalo za krive, poroča na spletu portal zadarski.hr.

Zaradi skupinskega posilstva, nasilja in izsiljevanja je sodišče prvoobsojenemu izreklo enotno kazen sedmih let zapora, drugoobtoženemu pa dveh let in pol zapora. Tretjeobtoženega so doletela tri leta, četrtoobtoženega pa leto dni ječe. Petoobtoženemu je sodišče naložilo tri leta v zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora, šestoobtoženi pa mora opraviti sto ur humanitarnega dela.

Kot še piše zadarski.hr, je branje mučnih podrobnosti primera v okviru izreka sodbe danes trajalo dlje kot pol ure. Dekle je bilo očitno tarča posilstev med drugim na avtobusu, v avtomobilu in v lokalu. Obenem so jo posiljevalci pretepali, jo žalili in se nad njo grobo izživljali.