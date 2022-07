Rusko obrambno ministrstvo je sprva poročalo, da je bilo v napadu ubitih 40 ukrajinskih vojnih ujetnikov, 75 pa ranjenih. Prav tako so navedli, da je bilo ranjenih tudi osem uslužbencev zapora. Kasneje so proruski separatisti sporočili, da se je število smrtnih žrtev povzpelo na 53.

Na ministrstvu so izrazili prepričanje, da je bil namen napada prestrašiti ukrajinske vojake in jih odvrniti od predaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev je obtožbe že zanikal. "Ukrajinske oborožene sile, ki v celoti spoštujejo in izpolnjujejo načela in norme mednarodnega humanitarnega prava, nikoli niso izvajale in ne izvajajo obstreljevanja civilne infrastrukture, zlasti ne krajev, kjer se verjetno nahajajo vojni ujetniki," je v izjavi danes sporočila ukrajinska vojska.

Namesto tega so ukrajinske oblasti za artilerijsko obstreljevanje zapora obtožile ruske sile in dodale, da Rusija s svojimi obtožbami skuša prikriti mučenje in usmrtitve zapornikov.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak je obtožbe Rusije označil za klasično, cinično in dobro premišljeno operacijo širjenja laži. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba pa je Rusijo obtožil vojnega zločina in zaveznice pozval, naj odločno obsodijo brutalno kršitev mednarodnega humanitarnega prava in Rusijo uvrstijo med države podpornice terorizma.

Na ruskem obrambnem ministrstvu so sicer navedli, da so bili v zaporu pridržani pripadniki ukrajinskega bataljona Azov, ki je do zadnjega vztrajal pri obrambi mesta Mariupolj.

Rusija azovski bataljon, nekdanjo paravojaško organizacijo s povezavami s skrajno desnimi skupinami, opisuje kot neonacistično organizacijo.