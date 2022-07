Težko bo, a zmoremo​

Ni jih malo, ki nas v teh dneh strašijo, da je požar na Krasu vsaj posredno posledica globalnega segrevanja. Saj veste, vsako poletje bolj vroče, manj padavin, suha zemlja, kot poper suha drevesa, polna smole in eteričnih olj, jadajadajada … Ampak, lejte, to je vsajeno v te paničarje, ki doživijo manjši živčni zlom, ko jim kelner prinese plastično slamico, ki s pogledom ubijajo branjevko, ki jim hoče solatko strpati v (nerazgradljivo) plastično vrečko, in ki ob vsakem prižiganju avtomobila na voznika kričijo, da ubija naše vnuke. Tako morajo ravnati, to je njihovo bistvo obstoja, pa še moderno je danes biti »okoljsko zaveden«, če si to lahko privoščiš in plačaš za vsako ekozadevo več, kot stane ... no ja, klasična ne-ekozadeva.