Kaj ima ljubezen s tem, 1993

Soul pevka Tina Turner je leta 1986 izdala biografsko knjigo z naslovom Jaz, Tina (I, Tina), ki je postala podlaga za glasbeni film, imenovan po njeni uspešnici What's Love Got to Do with It. V filmu ob svojem življenju in petju velikih skladb iz različnih obdobij svojega ustvarjanja izda nekaj svojih največjih skrivnosti. Tudi to, da jo je mož Ike Turner pretepal in psihološko maltretiral. Tino je igrala Angela Bassett (dobila je zlati globus), Ika pa Lawrence Fishburne. Režiser je bil Brian Gibson, zaslužek okoli 40 milijonov dolarjev. IMDB: 7,3 Metacritic: 76.