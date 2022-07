Sovražni prevzem mesta. Res?

Najbolj skrajne obtožbe na rovaš zgrešene urbanistične politike, ki da dopušča brezobzirno kapitalsko prisvajanje mesta, letijo na gentrifikacijo, s katero naj bi dovoljevali izganjanje mladih in starih ljudi revnejših slojev iz mestnega središča Ljubljane. Na pogubne posledice gentrifikacije opozarjajo tako levičarski krogi kot del strokovne javnosti, in to s karseda sovražnimi kvalifikacijami o razprodaji mesta. Gentrifikacija je sicer, najbolj na splošno povedano, proces prenove mestnih predelov, v katerem lastniki nepremičnin z različnimi pritiski dosežejo, da se najemniki stanovanj iz njih izselijo, v prenovljene ali na novo zgrajene stavbe pa vselijo bolj premožni kupci. Pojem gentrifikacije pogosto povezujejo z oživljanjem mestnih središč in njihovo preobrazbo za turistične namene, zaradi česar se drastično spreminja njihova arhitekturna, funkcionalna in demografska slika.