Jaša, intermedijski umetnik​: Preden bom napisal besedo, bom narisal črto

Pod umetniškim imenom Jaša deluje Jaša Mrevlje - Pollak, ki v polju najrazličnejših umetnosti išče načine, kako ustvariti celostne umetnine (gesamtkunstwerk). V svoje projekte vabi še druge umetnike in jih izziva, da skupaj presegajo lastne omejitve. Tudi v fizičnem smislu, kajti njegovi projekti lahko trajajo tudi več mesecev ali celo let, kot denimo The Lovest, ki je v Moderni galeriji v obliki eksperimenta potekal od leta 2011 do 2014.