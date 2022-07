Industrija cvetja: Ljubezen iz pekla

»Tisoče nageljnov poseda v vedrih. Vrtnice so kupčkane tako, kot so zapustile nasade – vsak popek je zavit v kos tenkega papirja. Na voljo so drobni šopki gardenij. Umetno obarvane krizanteme. Orhideje s Tajskega. Tulipani z Nizozemskega. Lilije iz Kolumbije. Cvetovi ingverja s Havajev. Svilnate magnolije. Posušeni ostrožniki. Venčki, lončnice, vaze, košare, trakovi, zelenje. Vse boste našli – nepregledne količine, živopisne in čudovite,« opisuje Amy Stewart v raziskovalni knjigi Rože zaupno: dobre, slabe in čudovite (Flower Confidential: the Good, the Bad, and the Beautiful).