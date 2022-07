Zgodbe o inflaciji: Katera je prava?​

​Makroekonomika je čudovita veda. Skoraj umetnost. Sestavlja jo namreč nabor zgodb, ki so videti kot pravljice o gospodarstvu in ljudeh v njem. Podobno kot pravljice tudi te zgodbe pogosto o istih pojavih pripovedujejo na različne načine, spretnost ekonomistov pa je, da odkrijejo, katera od zgodb najbolje pojasnjuje resničnost. Tu pa pogosto omagajo tudi nobelovci in »kmečka pamet« ne pomaga. In višjo raven znanja imamo, več je teh zgodb, čeprav sam verjamem v misel Nobelovega nagrajenca za makroekonomiko Paula Krugmana, da bi lahko krizo okoli leta 2009 pojasnili že z elementarnim poznavanjem zgodb iz makroekonomike.