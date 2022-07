Rdeči petelini* nad Evropo

Zahodne obveščevalne službe ocenjujejo, da imata Rusija in Ukrajina v petih mesecih vojskovanja skupno vsaj 30.000 mrtvih in dvakrat toliko ranjenih in pogrešanih. V odsotnosti zanesljivejših podatkov je to konservativna ocena, temelječa na statističnem povprečju izgub človeških življenj v sodobnih vojnah, ki se giblje okoli 50 mrtvih na dan. Vojaški analitiki so dokaj soglasni v oceni, da so realne številke v tej vojni precej višje, celo do dvakrat višje glede na intenziteto bojevanja, uporabljena bojna sredstva, vojaško (ne)izurjenost, žrtve med civilnim prebivalstvom in številne druge parametre, ki dvigujejo smrtonosni prag. Za 44-milijonsko Ukrajino in trikrat številnejšo Rusijo (144 milijonov) naj bi bile to vzdržne izgube. Zato tako Putin kot Zelenski ocenjujeta (vsaj za mednarodno in domačo javnost), da gre eni in drugi vojski razmeroma dobro, da »zdaj ni čas za pogajanja«, kot je to najbolj neposredno povedal Zelenski. Torej, je še vedno pravi čas za vojno.