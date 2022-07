Logika vodnega topa​

Potem ko se je teden dni ves svet smejal našemu bivšemu predsedniku vlade, ki je namesto kanaderja za gašenje požarov raje kupil vodni top za hlajenje pregretih protivladnih protestnikov, in potem ko smo reveža na družbenih omrežjih prerešetali s tisoč in eno šalo na ta račun, smo vse skupaj prespali in premislili in verjamem, da se nas je veliko vprašalo: Kaj pa če je naš bivši predsednik vlade, ko je kupoval vodni top, vedel nekaj, česar mi še danes ne vemo? Kaj pa če se je zavedal, da je za lastno prihodnost zaskrbljeno, vse bolj agresivno ekološko ozaveščeno ljudstvo za družbo v resnici veliko večji problem od segrevanja ozračja?