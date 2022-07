Đurđevdan na otoku Lastovo​

Z identiteto je hudič. S tem stavkom sem na tem mestu pred tednom dni začel in končal zgodbo o Orlandovem stebru v Dubrovniku, ki je kar šeststo let stražil na Stradunu. Ko so na središčni točki dubrovniške urbane identitete hrvaški domoljubi po domovinski vojni kot znak nacionalne identitete dodali še hrvaško zastavo, je kamniti steber – ki ga je razmajal visok, težak drog, ki se je upogibal pod sunki juga in burje, ko je kot jadro nosil velikansko, petnajst kvadratnih metrov veliko zastavo – razpokal in razpadel kot kak kavč. Saj pravim, z identiteto je hudič.