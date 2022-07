Med dvema ognjema

V Doberdobu na italijanski strani Krasa so slišali eksplozije bomb iz prve svetovne vojne. »Podedovali smo kos zemlje na robu vasi. In veš, kaj?« je na vrtu družinske hiše rekel glasbenik Jari Jarc, ki je pred pandemijo igral harmoniko pri Kombinatu. »Po sredi njive teče jarek iz prve svetovne vojne. Hodiš po svojem, okopavaš krompir in skačeš z ene strani soške fronte na drugo. In zdaj slišiš, kako eksplodirajo bombe iz tistega časa.«