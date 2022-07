Skoraj 16 odstotkov žensk, ki so jih sprejeli na tem porodniškem oddelku, je bilo obrezanih. Kljub temu da je pohabljanje ženskih spolovil prepovedano v številnih državah, med drugim tudi v 30 državah na afriški celini, se tudi še v Franciji nezakonito izvaja ali pa starši ta okrutni ritual s svojimi hčerkami opravijo v njihovi afriški domovini. Okoli 61.000 žensk v Franciji živi s to grozljivo izkušnjo.

Saint-Denis je danes migrantsko okrožje, eno najrevnejših v državi, in prav tu je Ghada Hatem - Gantzer, večinoma s pomočjo prostovoljnih prispevkov in obilico lastnega truda, postavila Maison des Femmes, žensko hišo. V njej najdejo varno zatočišče ne le ženske, ki bežijo pred nasiljem, temveč se na posebnem oddelku ekipa zdravnikov ukvarja tudi z rekonstrukcijo spolnih organov pohabljenih žensk. Vsako sredo pride policija in je na voljo vsem tistim, ki bi hotele ovaditi ljudi, ki so jim prizadeli različno zlo. Na vprašanje, kaj je bil najhujši primer, s katerim se je srečala v tej hiši, Hatem-Gantzerjeva odgovori, da je šlo za 11-letno dekle, ki jo je posilil sorodnik.