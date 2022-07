Danes ima v družbenih medijih sedem milijonov sledilcev. »Več kot ajatole, muslimanski verski vodje v Iranu,« pravi Alinejadova, ki svojo spletno platformo vidi kot mesto, kjer ljudje iz njene domovine ob strogo cenzuriranih medijih, lahko obidejo ta nadzor in spregovorijo o svojem zatiranju. Novinarka, pisateljica in aktivistka, ki danes živi v ZDA in je objavila že več kritičnih prispevkov in knjig o režimu v svoji domovini, za katere je prejela številne nagrade, je zato trn v peti iranskih oblasti, ki se znašajo nad njeno družino v Iranu. Ustrahujejo njeno mater, aretirali so njenega brata in ga obsodili na večletno zaporno kazen. Leta 2019 je zaradi tega Alinejadova tožila iransko vlado, ameriško državno tožilstvo pa je štiri uslužbence iranske tajne službe obtožilo, da so hoteli ugrabiti in odpeljati v Iran režimu kritično osebo. Alinejadova trdi, da je bila ta oseba ona.

Ob dnevu hidžaba, 12. julija, je aktivistka v kampanji z naslovom No2Hijab – pozvala Iranke, naj na ta dan odložijo svoje rute, in mnoge ženske v Iranu so temu pozivu sledile, odšle na ulice brez hidžaba in fotografije objavile na družbenih omrežjih. To v Iranu še vedno terja precej poguma, saj režim ostro kaznuje ženske, ki v javnosti ne nosijo hidžaba, in dejstvo, da so se tega dne mnoge organizirano uprle tej prisili, zanj predstavlja grožnjo, ki jo je pripravljen tudi grobo zatreti.