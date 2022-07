Indija naj bi po številu prebivalcev že kmalu prehitela doslej vodilno Kitajsko. Paul Morland na londonski univerzi raziskuje, kaj bo takšno gibanje prebivalstva pomenilo za človeštvo in posamične celine. Letos je o tem izdal že tretjo knjigo, v kateri stari celini ne napoveduje nič dobrega. Drugače kot ZDA, ki so za priseljevanje še vedno zelo privlačne in imajo to veliko prednost, da so celina priseljencev, ter jim gre njihova integracija tudi zaradi stoletnih izkušenj dobro od rok, ima Evropa ob slabi rodnosti silne težave s priseljevanjem, ki bi sicer lahko nekoliko omililo prihajajočo demografsko katastrofo.

Morland pravi, da v Evropi obstajajo države, ki jim gre demografsko slabo, kot so Francija, Velika Britanija, Irska in Skandinavija, ter države, ki jim gre še slabše: Portugalska, Španija, Italija, Nemčija in Balkan. Pravi, da slednje stojijo pred »trilemo«, rade bi imele dinamično gospodarstvo, etnično kontinuiteto in si hkrati privoščile majhne družine. Vsega trojega ne morejo imeti, je prepričan Morland.