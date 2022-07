Preživljal se je z igranjem kitare na trgih Italije, Grčije, potoval vse do Turčije, Afganistana, Indije, Nepala in Tibeta. Prek Kitajske, Tajske in Indonezije je z ribiško ladjo prispel v Avstralijo. Zatem ko je prepotoval ZDA, so mu v Mehiki ukradli njemu tako ljubo očetovo kitaro in po 18 mesecih potovanj se je vrnil domov. Po tem je, prej ne ravno uspešen učenec, kot najboljši v letniku končal šolanje, danes pa je trikratni oče vodja projekta agrofotovoltaika na največjem evropskem inštitutu za solarne energetske sisteme v Freiburgu. Njegovo delo je raziskovanje številnih možnosti, kako namestiti solarne panele na visoke stebre nad njivami, na katerih so poljščine, ki bolje uspevajo v polsenčnem prostoru. Prvi sistemi v Nemčiji so že v pogonu, Trommsdorff pa v tem načinu pridobivanja električne energije ob sedanji energetski krizi vidi ogromen potencial.