»Predsednik in prestolonaslednik Savdske Arabije sta poudarila, da je treba končati ta konflikt in okrepiti sodelovanje za ublažitev posledic v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v širšem svetu,« so glede dogovora o blažitvi posledic vojne v Ukrajini na uradu predsednika zapisali v izjavi.

Macron je na srečanju »poudaril pomen nadaljnjega usklajevanja s Savdsko Arabijo v zvezi z diverzifikacijo oskrbe evropskih držav z energijo«, so sporočili.

Macronovi svetovalci so sicer po poročanju AFP še pred srečanje napovedovali, da bo francoski predsednik Salmana pozval, naj njegova država poveča proizvodnjo nafte in s tem doprinese k padcu cen na svetovnih trgih.

Salman se je Macronu medtem zahvalil za topel sprejem. »Ko zapuščam vašo prijateljsko državo, mi je v veliko veselje, da lahko vaši ekscelenci izrazim globoko hvaležnost in priznanje za topel sprejem in gostoljubje, ki ste ga namenili meni in spremljajoči delegaciji,« je zapisal v sporočilu, ki ga je objavilo savdsko zunanje ministrstvo.

Macron in Salman naj bi se med drugim pogovarjala tudi o svetovni prehranski varnosti in regionalnih krizah, vključno z vojno v Jemnu in iranskim jedrskim programom. »V zvezi z vojno v Jemnu je predsednik pohvalil prizadevanja Savdske Arabije za politično, globalno in vključujočo rešitev pod okriljem ZN ter izrazil upanje, da se bo premirje nadaljevalo,« še piše v izjavi francoskega predsednika.

Pozabljen Hašokdži

Bin Salman se sicer doma predstavlja kot zagovornik socialnih in gospodarskih reform, kritiki pa ga vidijo kot tirana s krvavimi rokami. 36-letnik je na Zahodu postal izobčenec, potem ko so savdski agenti leta 2018 na savdskem konzulatu v Istanbulu ubili novinarja Washington Posta Džamala Hašokdžija. Poleg tega mu Zahod na splošno očita kršenje človekovih pravic v zalivski kraljevini.

Srečanje z Macronom velja za najnovejši korak pri vrnitvi de facto vladarja Savdske Arabije v mednarodno skupnost. Z njim se je nedavno sreča tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je bil zaradi tega deležen podobnih ostrih kritik kot Macron.