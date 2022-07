Gneča zaradi počitnic v sosednjih državah se že pozna tudi na naših cestah. Na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Jelšane, Obrežje in Gruškovje vozniki osebnih vozil za izstop iz države čakajo od 30 minut do ene ure.

Na vstop v državo na mejnem prehodu Dragonja čakajo do pol ure, na Gruškovju pa do dve uri. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje je kilometer dolga kolona. Kilometer dolg zastoj pa je nastal tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji.

Zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste nastajajo od Nanosa proti Ljubljani, pot se podaljša za 40 oz. 50 minut. Za pot od Kopra do Ljubljane je potrebna ura in pol, ocenjujejo na prometnoinformacisjkem centru. Zastoji nastajajo tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

Prometno-informacijski center za državne ceste na spletni strani opozarja, da je konec tega tedna pričakovati močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški, prav tako čakalne dobe na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji.

Voznike opozarjajo tudi na bolj obremenjeno ljubljansko obvoznico ter odseke, ki vodijo proti obali, Istri ter mejne prehode s Hrvaško.

V letošnjem letu se je promet vrnil in tudi že presegel promet iz leta 2019, ugotavljajo na prometnoinfromacijskem centru. Povečalo se je tako število domačih voznikov kot tudi turistov, največji porast pa beležijo pri tovornih vozilih.