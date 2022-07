Sodišče je tako po navedbah društva ustavilo namero investitorjev v HE Mokrice, ki so kljub tožbi skušali od ministrstva za okolje in prostor pridobiti t. i. delno gradbeno dovoljenje in začeti z deli.

Investitorji - družbe HESS Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Infra in Eles - imajo sicer možnost pritožbe na odločitev sodišča, vendar pa upravno sodišče po navedbah društva opozarja, da je "težko popravljivo škodo" naravi, ki sledi taki gradnji, mogoče preprečiti le tako, da ministrstvo do končne razsodbe sodišča ne sme izdati gradbenega dovoljenja, medtem ko lahko nadaljuje z upravnim postopkom njegove izdaje.

Upravno sodišče se pri odločitvi sklicuje na sodno prakso oziroma razsodbe upravnega in vrhovnega sodišča, ki sta že lani odločali v tovrstnem sporu glede HE Mokrice, so spomnili v društvu.

Gre namreč za drugi sodni proces, ki ga je sprožilo društvo, ker je nekdanja vlada Janeza Janše določila, da pri projektu HE Mokrice javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave in tako dala zeleno luč za začetek gradnje.

Odločbo je Janševa vlada sprejela na dopisni seji tik pred odhodom 20. maja letos, kar je po mnenju društva sporno že s tem, da jo je vlada sprejela v času opravljanja tekočih poslov, ko bi lahko sprejemala le odločitve, nujne za delovanje države. Vsebinsko pa je sporna v vrsti točk, »med drugim ne vsebuje mnogih strokovnih podlag in osnovnih ihtioloških raziskav, na manko katerih je opozarjala že prejšnja razsodba upravnega sodišča«, so zapisali.

Društvo je drugo tožbo zaradi odločitve nekdanje vlade na upravno sodišče vložilo sredi meseca skupaj z zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero se do končne odločitve sodišča prepreči začetek gradnje. Tudi tokrat je upravno sodišče Društvu za preučevanje rib Slovenije tako ugodilo, potem ko je že prvič razveljavilo odločitev vlade o gradnji HE Mokrice z 9. decembra 2020.

Uničevanje prosto tekoče reke za proizvodnjo elektrike je po navedbah društva nedopustno ravnanje, saj naj bi HE Mokrice v optimalnih razmerah proizvedla le en odstotek letne porabe elektrike v državi, razočarani pa so tudi nad aktualno vlado Roberta Goloba, ki projekt prav tako podpira.

Poziv za razveljavitev odločbe so ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu v začetku meseca predali tudi predstavniki Mladih za podnebno pravičnost, a na ministrstvu vztrajajo, da je projekt korak v pravo smer. »Kljub pomislekom, ki jih imajo mladi - in njihov strah in prizadevanja so pomembna, lahko da tudi utemeljena - menim, da je ta projekt korak v pravo smer z vidika podnebne nevtralnosti in ciljev, ki smo si jih zastavili na nivoju EU in države, hkrati pa projekt polaga veliko pozornost na ohranjanje narave,« je takrat v izjavi za javnost poudaril Brežan.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg nje so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete hidroelektrarne bi se morala po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov pri umeščanju v prostor.