Na Hrvaško se zgrinjajo turisti z vsega sveta. Na dopustu se kopajo, uživajo, nekateri pa ga tudi aktivneje preživljajo – denimo na čolnu, supu ali kajaku. V zadnjih dnevih so prav pri vodnih »športih« policisti in reševalci zabeležili več nesreč. Vanje so bili vpleteni tudi Slovenci. V sredo okoli ene ure popoldan se je tako pred rtom Muzil pri Pulju pripetila pomorska nesreča, v kateri sta trčila dva slovenska čolna, poroča portal Istra24. Lažje poškodovana je bila deklica, poročajo, ki so jo oskrbeli puljski reševalci. Ostalih sedem oseb jo je odneslo brez poškodb. V predelu trupov čolnov nad morsko gladino je nastala materialna škoda. Po navedbah policistov luške kapitanije Pulj je bil vzrok nesreče neupoštevanje pravil izogibanja trčenju na morju, zato so enemu od upravljavcev čolna izdali nalog o prekršku.

Reševali še slovensko družino

Že dan prej pa so na otoku Krk pomagali slovenski družini v težavah. Nekaj pred osmo uro v torek zvečer je posadka policijskega čolna odplula na pomoč štiričlanski družini iz Slovenije, ki zaradi močne burje ni mogla izpluti iz zaliva Vrbnik in je z manjšo barko obstala v njem, poroča portal Morski.hr. Družina se je uspela prebiti do bližnje obale, zaradi plitvine in neugodnih vremenskih razmer pa se jim policisti sprva niso mogli približati. Četverici so sporočili, naj počaka na reševanje po kopnem, kar je organizirala Hrvaška gorska reševalna služba. Našli so jih pet ur kasneje, nekaj čez eno uro ponoči. Poškodovan ni bil nihče.

Z otrokoma v kajaku na dolgo pot

Tako pomorska policija kot gorska reševalna služba (HGSS) imata te dni dela vrh glave. Včeraj popoldan so gorski reševalci reševali očeta z dvema majhnima otrokoma, ki se je s kajakom že dopoldan iz Postira na Braču odpravil do plaže Dugi Rat na celini. Med krajema je sicer osem kilometrov zračne razdalje. Ko jih čez pet ur še ni bilo nazaj, je na pomoč reševalce poklicala njegova žena. Njihova avantura se je sicer končala srečno – tok jih je očitno odnesel malo više, povsem izčrpani so namreč priveslali do kraja Podstran v bližini Splita, kjer so se povsem izčrpani zatekli v enem hotelu. Osebje je o njihovem srečnem pristanku obvestilo tako ženo kot reševalce. Nazaj so jih odpeljali s čolnom, oče pa se je moral zglasiti na policiji. Pohvalno je sicer bilo, da sta imela otroka na sebi reševalna jopiča, a je bila njihova morska avantura vseeno nespametna in nepremišljena, opozarjajo na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo.

Fant na supu ni znal plavati

V zadnjih treh dneh so posredovali še večkrat. V Podvelebitskem kanalu so reševali nemška veslača supa, ki sta bila v času zaključka reševalne akcije povsem izčrpana, a nepoškodovana (eden celo ni znal plavati!), pri otoku Olib pa se je prevrnil katamaran, ki je plul pod francosko zastavo. Ekipa pomorske policije je iz vode rešila štiričlansko družino in jih odpeljala v Zadar. Pred dvema tednoma so v nedeljo pozno ponoči v veliki reševalni akciji pri Omišu reševali tri štirinajstletnike na supih, ki jih je veter odpihnil stran od obale. Dva sta se uspela sama prebiti do obale, tretjemu so pomagali reševalci. Bili so nepoškodovani, a v šoku. Podobnih primerov je letos ogromno. V začetku meseca smo že poročali o pogrešanih Nemcih, 32-letnem očetu in devetletnem sinu, ki sta s supom veslala po Velebitskem kanalu, burja pa ju je odnesla proti Krku. Iskali so ju s helikopterji, po vodi in kopnem, ter ju šele naslednje popoldne našli na težko dostopnem terenu, med ostrimi skalami kakih 500 metrov stran od obale. Bila sta dehidrirana, a sta težko noč na prostem preživela brez hujših posledic.

Vse jadralce in rekreativce na pristojnem hrvaškem ministrstvu pozivajo k vestnemu spoštovanju predpisov o varni plovbi, spremljanju vremenske napovedi in preverjanju ustrezne opremljenosti plovil pred izplutjem. To je edini način za preprečitev neželenih pomorskih nesreč.