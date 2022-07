Inflacija v Sloveniji julija na letni ravni zrasla na 11 odstotkov

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin julija na letni ravni v povprečju zvišale za 11 odstotkov, na mesečni pa za odstotek. Največji vpliv so imele višje cene naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 0,6 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad.