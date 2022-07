Na nemški strani so četrtek odkrili in pogasili več žarišč požara ob pritoku reke Labe, za katerega so gasilci upali, da bo deloval kot naravna ovira za požar, je dejal predstavnik lokalnih oblasti v regiji Thomas Kunz in dodal, da se je zjutraj s plameni borilo več kot 220 gasilcev, čez dan pa naj bi prišle okrepitve iz drugih delov države.

Na terenu je tudi sedem gasilskih helikopterjev, dva helikopterja pa opravljata izvidniške polete s termo kamerami. Med vikendom bodo oblasti poslale še dva helikopterja, ki bosta pomagala pri gašenju, prav tako pa bodo začele uporabljati satelitske posnetke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar je prejšnji konec tedna sprva izbruhnil v narodnem parku Češka Švica v sosednji Češki, v ponedeljek pa se je razširil preko meje na park Saška Švica. V zdraviliškem kraju Bad Schandau v bližini Saške Švice pa od torka zaradi požara velja rdeča stopnja nevarnosti.

Po navedbah gasilcev so razmere še bistveno bolj napete na češki strani, kjer je Evropska unija že mobilizirala dva kanaderja iz flote rescEU. Zaradi ognja v narodnem parku na Češkem je velik oblak dima prekril dobršen del države, dim pa je zaneslo tudi do 100 kilometrov oddaljene Prage.

Vodja čeških gasilcev Vladimir Vlczek je sporočil, da sta se danes v Italijo nepričakovano vrnili dve gasilski letali, ki sta odšli gasit požare v svoji državi. Prav vanju so češki gasilci sicer polagali veliko upanja, saj sta naenkrat lahko prevažali do 6000 litrov vode. Italijanski letali naj bi danes nadomestila letala iz Švedske, poroča poljska tiskovna agencija PAP.