Eden v gasilski dom, drugi spat na klopco

Ne glede na to, kolikokrat policisti in strokovnjaki opozarjajo na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola, se nekaterih – za razliko od opojnih substanc – ta opozorila pač ne primejo. V celjski policijski upravi so v samo enem dnevu naleteli na tri izjemno zanimive, a sebi in drugim še toliko bolj nevarne primere. V Lembergu pri Novi Cerkvi so sredi popoldneva obravnavali moškega, ki se je najprej zaletel v hišo, potem pa se mu je na poti postavil še gasilski dom. Test je pokazal, da je imel v krvi neverjetnih 2,7 promila alkohola. Ker je vozil brez dovoljenja, so mu policisti zasegli avto. Na Koroškem so isti dan, a proti večeru, možje v modrem prav tako naleteli na neobičajen prizor. Oče je sedel na sovoznikovem sedežu, mladoletni sin pa je vozil avto. Po eni strani sicer pohvalno, ker je bil oče konkretno pijan, po drugi, seveda ne. Tudi njun avto so zasegli. Pestro je bilo tudi na avtocesti. Isti večer je v Dramljah šofer vijugal po cesti, zato so se policisti odpravili na lov. Gospoda so našli na počivališču Lopata, a ne v avtu, temveč na klopci, kjer je spal spanje pravičnega. Zbudili so ga in mu namerili 2,3 promile alkohola v krvi. Odločitev, da se odstrani iz prometa, je bila sicer pravilna, a bi bilo še veliko bolje, če se v takem stanju svojemu avtu ne bi niti približal.

Kradli meso, krompir, brisače ...

Spet je tisti čas v mesecu, ko naredimo analizo najljubših tarč slovenskih tatov. Varnostnik v izolski trgovini je zasledoval dekle, ki je iz trgovine odneslo kopalne brisače in blazine, zanje pa »pozabilo« plačati. Na novomeškem je moški kradel poljščine, a dokaj nespretno, ker so ga ujeli, mu jih zasegli in vrnili lastniku. Nedaleč stran so kmetu v dveh tednih izkopali in ukradli kakšnih trideset kilogramov krompirja, moški in ženska pa sta sredi Novega mesta z neke hiše skušala odtrgati bakrene obrobe. Te jima sicer ni uspelo odnesti, sta se pa potrudila, da sta naredila čim več škode. Nepridipravi so kradli tudi drva (treba je misliti že na zimo, s plinom bo hudič!), pa korita rož, ki so jih policisti kmalu našli. Prav posebne vrste »strokovnjak« pa se je pred časom spravil na krmišče lovske družine Mirna Peč, ki ga je polil s tekočino za odvračanje divjadi. Kaj so objestnežu storile lačne živali, ni znano. Lačen pa je bil tudi tisti, ki v Križu s ključem, »skritim« na vidno mesto, vstopil v gospodarsko poslopje in iz zamrzovalnika odnesel 40 kilogramov različnega mesa. Postregel si je tudi z nekaj deset litri goriva.

Opletal z mačeto

Zagrebčani pa so se pred dnevi znašli v prav filmski situaciji. V soseski Srednjaci so prebivalci najprej slišali prepir, ki se je prelevil v glasno kričanje, nakar je eden od vpletenih moških od nekod privlekel mačeto. Prav ste prebrali. Mačeto. Z njo je odrinil drugega, ki je šel v bližnji lokal po pomoč, nakar so dramo v množini nadaljevali do prihoda policije. Ta je morala za prijetje oboroženega moškega uporabiti prisilna sredstva, ker je bil zelo pijan, pa so ga odpeljali na treznjenje. Poškodovanih na srečo ni bilo.

Strel v glavo

V rubriki velikokrat pišemo o reševanjih psov, mačk, ptic, konjev, oslov, včasih pa se policisti odzovejo tudi na kakšen grozljivejši primer. Ta, iz Amerike, bi bil za mnoge prava nočna mora. V kraju Fogelsville v Pensilvaniji so jih poklicali na pomoč, ko je 27-letnik najprej izgubil zavest, nato pa ga je izdalo še srce, ko ga je njegova kača »objela« okoli vratu. Šlo je za življenje in smrt, so se zavedali, zato so petmetrsko kačo ustrelili v glavo. Za 27-letnega Elliota je bilo žal prepozno. Nekaj dni kasneje je zaradi hudih možganskih poškodb umrl.

Poroka v plamenih

Skoraj tragično se je končala poroka v nemškem Gammertingnu, ko je pozno zvečer – morda zaradi poročnega ognjemeta – močno zagorelo. Pet svatov so zaradi poškodb in vdihavanja dima odpeljali v bolnico, nastalo je za več milijonov škode. Morda bi bilo bolje, če bi si ženin in nevesta za slavje izbrala kakšen drug prostor, ne pa prodajalne pnevmatik, lastnika katere sta. Gorele so namreč pnevmatike, skladišče, vozila, ogenj naj bi zajel tudi plinske jeklenke. Na pomoč je priskočilo kar 380 gasilcev. Če ne kaj drugega, je to definitivno ena tistih porok, ki si jih bodo vsi za vekomaj zapomnili.