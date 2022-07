Po besedah Zelenskega nihče ne vlaga več v terorizem kot Rusija in to zahteva »pravni odziv na svetovni ravni«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški senatorji so v zvezi s tem že sprožili postopke za sprejem ustrezne resolucije, vendar je odločitev o tem v pristojnosti zunanjega ministrstva ZDA, ki vodi uradni seznam držav podpornic terorizma. Trenutno so na njem Iran, Sirija, Kuba in Severna Koreja, za katere veljajo stroge sankcije ZDA.

Zelenski je v sporočilu poročal tudi srečanju z vrhovnim štabom ukrajinskih oboroženih sil, s katerim je med drugim razpravljal o zagotavljanju orožja in izvajanju ukrajinskega obrambnega načrta.

Medtem je Rusija v četrtek nadaljevala »vrsto strateško nesmiselnih in brutalnih napadov« v Donbasu, je še dejal Zelenski in dodal, da se je samo v prvi polovici dneva v Kijevu štirikrat zaslišal alarm za zračni napad, še navaja dpa.

V četrtek so Ukrajinci prvič praznovali dan državnosti. »Vesel sem bil, ko sem videl, koliko ljudi si je ta praznik vzelo k srcu, ji čestitalo, se nasmehnilo in bilo ponosnih na Ukrajino,« je na to temo povedal Zelenski. V Ukrajini sicer 24. avgusta obeležujejo dan neodvisnosti.