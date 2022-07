Na italijanski pa se je požar razširil na nadostopen teren med Vrhom sv. Mihaela in vasjo Gabrje, vendar je to nekoliko stran od meje in ta del požara ni grozil, da bi preskočil mejo in zanetil požar na slovenski strani. Levi (južni) krak požara, ki se je zvečer približal meji, so še pred mrakom uspešno omejili. Dobrih 50 naših gasilcev je pomagalo italijanskim vso noč.

Ta trenutek se tako na naši kot na italijanski strani menjuje gasilska izmena, tako še ni znano, kakšna bo ekipa čez dan.

Kot so ponoči sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, se je na Velikem Ovčnjaku nad Šibelji na Komenskem Krasu zgodaj popoldne pojavilo novo žarišče, vendar se je k sreči izkazalo, da gori znotraj že pogorjenega območja, so pa gasilci območje vseeno dodatno zalili in pogasili.

V okolici Kostanjevice na Krasu se je čez dan pojavilo nekaj lažnih alarmov, vrtinci pepela, bel prah ob mulčanju preseke. Na obeh pogoriščih je čez dan 140 gasilcev izvajalo požarno stražo in bilo v pripravljenosti. Čez noč pa je na obeh pogoriščih ostalo na požarni straži 54 gasilcev.

V četrtek je sicer intenzivno gorelo na italijanski strani, v okolici vasi Devetaki, Cotiči, Vižintini in Vrh sv. Mihaela. Južni krak tega požara se je nevarno približal regionalni cesti Moščenice-Gorica, tik ob kateri poteka državna meja. Zvečer so pri Vižintinih ta krak uspešno omejili.

Požar so gasili z italijanskim vojaškim helikopterjem, italijanskim helikopterjem civilne zaščite, slovenskim vojaškim helikopterjem in italijanskim kanaderjem ter seveda gasilskimi silami na tleh. Čez dan je italijanskim kolegom pomagalo 60 slovenskih gasilcev. Obranili so vasi Devetaki in Cotiči, ponekod je ogenj segal vse do hiš. Na italijanski strani je ponoči ostalo okoli 50 slovenskih gasilcev, so sredi noči sporočili iz štaba.