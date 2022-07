Na terenu sodelujejo gasilci prostovoljnih gasilskih društev Komen in Postojna, Zavoda za gasilno in reševalno dejavnost Sežana in drugi.

Kot je povedal tiskovni predstavnik regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Danijel Cek, so gasilci požar omejili in ocenjujejo, da ga bodo tudi hitro obvladali. Zagorelo je na delu, kjer je v preteklih dneh že gorelo.

Na vseh pogoriščih velikega požara, ki je divjal v zadnjih dveh tednih, ognja sicer ni več, znotraj pogorišč še vedno tlijo posamezna žarišča (štori, podrast, grmovje ...), zato upajo, da bo v soboto res deževalo. »Šele takrat bo nevarnost za ponoven vžig popolnoma odpravljena,« je dejal Cek.

Dopoldan so vojaški in civilni sekači posekali grmovje in drevesa ob cesti med Opatjim selom in Mirnom, tako da so ustvarili širši pas, na katerem bi lažje ustavili ogenj, če bi se z italijanske strani dvigal proti Opatjemu selu. Trenutno zaradi smeri vetra za to ni nevarnosti.

Žal je veliko huje na italijanski strani, kjer trenutno gori med vasema Vrh sv. Mihaela in Gabrje, ta del požara gasilci tudi najbolj napadajo. Požara gasijo z dvema italijanskima kanaderjema in nekaj helikopterji. Silam na tleh danes pomaga 65 gasilcev s slovenske strani. Trenutno ne kaže, da bi se požar lahko širil proti slovenski meji.