Navijaška skupina Green Dragons je svojim ljubljencem skušala »pomagati« tako, da je v noči pred tekmo sredi Dunajske ceste v Ljubljani pred hotelom, v katerem je bivala ekipa Sepsija, uprizorila ognjemet v želji, da bi kratila spanec igralcem kluba iz Romunije. Nemirno noč s slabim spancem je imel tudi trener Olimpije Albert Riera, ko je koval ofenzivno taktiko z začetno enajsterico, ki jo je moral sestaviti glede na izostanke zaradi kartonov (Sešlar), poškodb (Milović, strelec dveh golov letos v Evropi) in skromno formo napadalcev (Prtajin, Nukić). Sprva je kazalo, da bo oslabljena še za spretnega napadalca Ziljkića, ki je bil pozitiven na testiranju na covid-19, a ker je bil ponovi test tik pred tekmo negativen, je delegat dovolil, da so ga uvrstili med rezerviste, kjer so Ljubljančani zapolnili le devet od možnih 11 sedežev. Riera se je tokrat odločil za postavitev s tremi branilci v zadnji vrsti (Estrada, Karamatić, Ratnik) in Lasickasom ter Sualehejem na bokih.​

Kvesić in Krefl strelca za Olimpijo

Ljubljančani so v skladu z napovedmi tekmo začeli odločno in napadalno, imeli v prvem polčasu premoč in prevladovali v posesti žoge (60:40), a golov ni bilo. Zaradi igre v širino so bili premalo konkretni in v glavnem nenevarni za gol Sepsija, ki je postavil obrambni blok s petimi igralci. Ljubljančani so skušali s kombinatoriko priti do priložnosti, ki pa jih ni bilo veliko. Največkrat so poskušali s streli z različnih položajev, a so bili Lasickas, Kvesić in Pedro premalo natančni, da bi goste, ki so imeli tudi glasno podporo s tribune za golom in tudi VIP, spravili v večje težave. Še najbližje golu sta bila Nukić v 29. minuti, ko si je z vztrajnostjo priboril žogo v kazenskem prostoru, a iz ugodnega položaja streljal čez prečko, ter Kvesić deset minut kasneje, ko je njegov strel vratar Niczly odbil. Priložnost prvega polčasa so zapravili gostje, ko so v 43. minuti z dvema potezama iz igre vrgli celotno zvezno in obrambno vrsto Olimpije. Po protinapadu je Matei iz položaja, iz katerega je težje zgrešiti kot zadeti, streljal mimo desne vratnice praznega gola.

Olimpija je v drugem polčasu stopnjevala pritisk in tekma se je razživela. Potem ko je strel Pedra zletel tik nad stičiščem prečke in vratnice, je Olimpija po uri igre povedla. Nukić, ki je imel pred tem veliko napačnih potez, je bil podajalec, najboljši na igrišču Kvesić pa strelec z levico za zasluženo vodstvo z 1:0. Ljubljančani so bili v silovitem naletu in v trenutkih, ko so navijači iz skupine Green Dragons zmerjali direktorja kluba Igorja Barića ter mu z napisom na transparentu sporočili, naj se vrne domov v München, povedli z 2:0. V 69. minuti je za imenitno globinsko podajo poskrbel kapetan Elšnik, levi bočni branilec Krefl pa je pet minut po vstopu v igro rutinirano zadel v slogu izkušenih napadalcev za 2:0 in izenačenje skupnega izida na 3:3. Divji ritem je izčrpal Ljubljančane, medtem ko je bil Sepsi v šoku in paničen ter prepričan, da je bil oškodovan za enajstmetrovko. Olimpija je tudi v podaljšku iskala tretji gol, a je strel Kvesića z glavo švignil mimo gola, medtem ko so Romuni predvsem čakali na enajstmetrovke. Pri teh so bili bolj mirni gostje, ki so zadeli vse štiri strele, pri Olimpiji je Nukić streljal mimo gola, Prtajin pa čez gol.

Trener Olimpije je bil po odlični predstavi razočaran: »Žalostni smo zaradi razpleta, ponosni pa na predstavo, a takšen je nogomet. Bili smo boljši, vse smo naredili zmago. Takšne stvar nas naredijo še močnejše in zdaj se bomo osredotočili na svojo ligo. Tekmec je bil srečnejši.« »Precej smo trpeli, Olimpija je bila boljša, a smo zdržali. Enajstmetrovke so nas nagradile. Romunski tisk zahteva marsikaj, kar pa je zelo naporno in nam ni všeč,« pa je povedal trener Sepsija Cristian Bergodi. x

Konec tudi za Koper V podaljšek je šla v kvalifikacijah za konferenčno ligo tudi tekma Kopra, ki je pri Vaduzu po podaljšku remiziral z 1:1 in izpadel s skupnim izidom 1:2. Potem ko so Koprčani proti klubu iz Liechtensteina prejšnji teden doma klonili z 0:1, pa čeprav so imeli več od igre, so bili boljši tudi na drugi tekmi in si priigrali številne priložnosti, a vse do 88. minute je vseeno kazalo na to, da jim gola znova ne bo uspelo doseči. Takrat pa je za veselje gostov poskrbel Andrej Kotnik, a gostiteljev to vseeno ni zlomilo. V podaljšku so se namreč pobrali, dosegli zadetek za 1:1 (Frank Sasere v 101. minuti) in se uvrstili v naslednji krog.