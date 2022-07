Nekdanji partnerki grozil, da se bo zažgal

Peter Stanar se je januarja pred hišo v Vnanjih Goricah polil z bencinom in z gorilnikom v roki grozil, da se bo zažgal. Na prigovarjanje prijatelja in policije je od namere odstopil. Obtožen je tudi zalezovanja in poškodovanja avtomobilskih pnevmatik.