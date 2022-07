V okviru Plavajočega gradu, ki ga sicer organizatorji bolj kot za festival štejejo za druženje umetnikov oziroma gibanje, ki se po koncu festivala nadaljuje v različnih oblikah in manjših umetniških dogodkih po vsem svetu, se bo na gradu Snežnik in njegovi okolici zvrstilo največ glasbenih dogodkov, tretjino pa bodo zavzemale uprizoritvene umetnosti, delavnice in družinski program.

Program bo potekal od jutra do večera, ob prizorišču bo urejena možnost kampiranja, na festivalski tržnici pa bodo ponujali hrano.

Ena glavnih značilnosti festivala je prostorska umestitev odrov in predelava celotnega prostora v kilometrsko območje prizorišč, po katerih se porazgubijo obiskovalci. Letos bodo na 17 odrih, ki jih bodo postavili na skalah, v jamah, med drevesi, na vodi ali v grajskih sobanah, nastopili izvajalci world fusion, folk, jazz, elektronske in eksperimentalne glasbe, performerji punk kabareta, kantavtorji, cirkusanti, lutkarji, plesalci in akrobati.

Skupaj se bo predstavilo 150 skupin iz 31 držav Evrope, pa tudi Avstralije, Južne Amerike, Turčije, Izraela in Irana. Pred festivalom bo 80 scenografov in performerjev pripravljalo vizualne in performativne instalacije, ki se bodo zgledovale po kroniki gradu Snežnik, navaja sporočilo za javnost.

Letošnja tema je časovni stroj, ki bo posrkal gledalca v različna obdobja iz zgodovine gradu Snežnik. Vsak oder bo imel svojo temo - od grajske kovačije do plemenilnice bikov, od čajanke pri grofici Greti do grajskih duhov pri izviru.

Med nastopajočimi bodo kantavtorica Kate Young, ki v avtorsko glasbo vpleta škotski in bolgarski folk, Madela in Bask Elektruka, ki kombinirajo tradicionalno glasbo in elektroniko, Koiro duo ali Chapulines z južnoameriško glasbo ter Balkalar, Autetno in Dino Murtizani z balkansko glasbo.

Med domačimi izvajalci bo mogoče slišati trio Metoda Banka, Janeza Dovča in Gorana Krmaca, Sama Kutina z Borisom Magdalencem, Niko Solce, duo Aritmija in Wild Strings Trio. Stočlanski orkester Etno Histeria World Orchestra 2022 pa bo okviru festivala zaključil turnejo po Primorski, ki jo je 25. julija začel v Kopru.

V uprizoritvenem programu bosta med drugim nastopila Kolektiv Narobov in Teatro Matita, ki bo uprizoril predstavo Biti Don Kihot. Lasten oder pa bo namenjen cirkuških in uličnim predstavam. Na njem se bodo odvijale tudi gibalne, plesne in žonglerske delavnice.

Plavajoči grad bo imel tudi svojo valuto kojn. Kot napovedujejo organizatorji, bo vsak gledalec pridobil pet kojnev, ki jih bo razdelil priljubljenim skupinam. »Ves profit festivala se bo razdelil med nastopajoče glede na število prejetih 'kojnev'.«

Glavni organizator festivala je Društvo Ljubiteljev Gradu Snežnik, ki že več let z različnimi dogodki obuja grad Snežnik in Pristave. Ob letošnji izvedbi so sicer ponovno izpostavili, da spomeniški objekt grajske Pristave kljub vloženim milijonom sameva in propada. Programski vodja Plavajočega gradu Matija Solce je prepričan, da bi v njem lahko našle prostor različne vsebine, ki bi se vrstile skozi vse leto, ter povezale najrazličnejše dejavnosti in društva.